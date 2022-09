Juros de crédito das habitações podem voltar a entrar no IRS

É uma das iniciativas que o Governo pode tomar para ajudar as famílias portuguesas a fazer face à subida das taxas de juro nos créditos à habitação. Depois de o ministro das Infraestruturas e da Habitação ter garantido estar a acompanhar e a estudar "medidas dentro das possibilidades do país" para apoiar os proprietários com crédito bancário, o CM desta sexta-feira avança que uma das propostas em cima da mesa poderá ser o alargamento da dedução destes juros em sede de IRS.





Segundo o jornal, a dedução fiscal dos juros do crédito à habitação já existe para casas compradas até 2011. No entanto, com a troika, o Governo de Passos Coelho travou os descontos para contratos posteriores, enquanto as despesas com habitação foram reduzidas de 30% para 15% do seu valor.



Agora, numa altura em que milhares de famílias portuguesas começam a sentir os efeitos dos aumentos exponenciais das taxas de juro, a dedução pode ser alargada para todos os contratos celebrados depois de 2012: um universo considerável, a avaliar pelos de cerca de 663 mil novos contratos de crédito para a compra de casa celebrados desde então. De acordo com o CM, esta possibilidade é encarada no seio do Governo como uma boa solução, caso venha a ser necessário.





Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou um aumento das três taxas de juro de referência na Zona Euro em 75 pontos-base; afiançando que irá manter esta estratégia para travar a escalada da inflação.