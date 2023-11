Mexidas no ISV dos usados importados ainda não chegam

As alterações legislativas levadas a cabo para mudar as regras do ISV aplicadas aos carros usados importados de países da UE não parecem garantir, por si só, que Portugal está a cumprir os tratados e a garantir o princípio da livre circulação, avisa o Tribunal Europeu.

Mexidas no ISV dos usados importados ainda não chegam









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mexidas no ISV dos usados importados ainda não chegam O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar