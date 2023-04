O IRS em números: Famílias numerosas vão descontar até menos 76 euros por mês

O alívio extra nas retenções na fonte para as famílias numerosas vai representar entre 27 euros e 76 euros por mês, de acordo com as simulações da PwC pedidas pelo Negócios. Em causa está a “redução adicional” de um ponto percentual na retenção na fonte para as famílias com mais de três filhos e que vigora a partir de 1 de julho deste ano.





