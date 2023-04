Pensionistas com dificuldades na entrega do IRS

Há pensionistas da Segurança Social que não estão a conseguir proceder à submissão da sua declaração de IRS relativa a 2022, cuja entrega arrancou este sábado. O problema é que os rendimentos que receberam no ano passado não se encontram ainda no sistema de liquidações, o que significa que a declaração não aparece devidamente pré-preenchida.

"No âmbito dos trabalhos em curso que permitem o funcionamento dos sistemas de liquidação de IRS, detetou-se que o reporte relativo aos rendimentos pagos pela Segurança Social a alguns contribuintes não está ainda totalmente refletido no sistema de liquidação", explicou ao Negócios fonte oficial do Ministério das Finanças, que estima "que no início da próxima semana o reporte já esteja devidamente concluído."

A campanha do IRS deste ano arrancou este sábado e o período de entrega das declarações decorre até ao final de junho. Em julho o Fisco procede à finalização das declarações e em Agosto termina o prazo para efetuar reembolsos e para os contribuintes que tenham imposto a entregar ao Estado procederem ao respetivo pagamento.

As declarações dos trabalhadores dependentes e dos pensionistas são disponibilizadas pelo Fisco já pré-preenchidas com a informação que chegou às Finanças via entidades pagadoras - entidades patronais, Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentaçõe, no caso de pensionistas ou aposentados - e, nomeadamente, através do e-fatura.