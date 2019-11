que reúne as grandes cadeias de retalho como o Pingo Doce, Continente ou o Ikea

pagamento adicional por conta-limitação. "Propõe-se que os PPC e os PAC sejam fundidos num só pagamento com uma única regra de cálculo dedutível à coleta e à tributação autonóma", afirmam as empresas.



Ao Negócios, o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, defendeu ainda a criação de uma entidade única de pagamentos. "Queremos chamar a atenção para a necessidade de simplificação", disse. Questionado sobre qual tem sido a reação do Governo às reivindicações do setor, lembrou o trabalho conjunto na desmaterialização das faturas.

Contas feitas, cada empresa tem de cumprir, em média, seis obrigações de pagamento e mais cinco obrigações acessórias por mês.Além destas obrigações, a APED considera que a complexidade do sistema fiscal português é agravada pela existência de inúmeras orientações administrativas da Autoridade Tributária e Aduaneira. "Apesar de a maior parte já se encontrar disponível no Portal das Finanças, muitas são antigas e não se encontram acessíveis", afirma a associação.Para a associação, esta "multiplicidade de pagamentos referentes a impostos, taxas, tarifas e contribuições, bem como de obrigações acessórias e a inexistência de um regime geral" tornam o sistema fiscal "complexo", e ineficaz na atração de investimento.As constantes alterações legislativas, a ausência de clarificação atempada sobre temas relevantes, a utilização de termos vagos ou ambíguos que prejudicam a clareza da legislação são algumas das dificuldades apontadas pela APED no cumprimento destas obrigações fiscais.Perante este cenário, a APED apresenta vários casos internacionais que considera serem "boas práticas": a criação de uma "entidade para a redução da carga fiscal", composta por representantes de empresas e fiscalistas, e de uma plataforma única de comunicação com o Estado.Por outro lado, o setor pede, entre outros, a fusão dos pagamentos antecipados de IRC. Atualmente existem três mecanismos distintos para efetuar pagamentos antecipados: o pagamento especial de conta (só as empresas que cumpram as suas obrigações fiscais estão dispensadas do PEC), o pagamento por conta e o