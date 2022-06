Unidade dos Grandes Contribuintes vai controlar quase 2.000 entidades

A lista dos grandes contribuintes foi atualizada esta quinta-feira, tendo em conta os novos critérios estabelecidos no final de 2021. Inclui também agora as sociedades que operam no setor financeiro e que já eram também acompanhadas de perto.

