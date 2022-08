Cobrança de IMI volta a subir este ano

As estatísticas do Fisco revelam para 2022 um aumento de 0,5% na coleta, depois de no ano passado o valor ter recuado pela segunda vez desde a avaliação geral e espelhando o dinamismo do mercado imobiliário. No IMT, os valores continuam a subir, engrossando as transferências para as autarquias.

Cobrança de IMI volta a subir este ano









