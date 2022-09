Devolutos agravam IMI para 10.500 prédios

As autarquias têm vindo pouco a pouco a lançar mão do mecanismo legal que lhes permite penalizar no IMI os prédios a que não é dado uso ou que se encontram em ruínas. No entanto, são ainda apenas uma fatia de 17% do total de municípios. Lisboa é a que mais imóveis identifica.

Devolutos agravam IMI para 10.500 prédios









