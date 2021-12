OCDE: Subir o IMI pode somar 1% do PIB à receita fiscal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma subida dos impostos sobre os imóveis para níveis semelhantes a Espanha ou Itália poderia aumentar a receita fiscal em 1% do PIB, com poucos impactos na economia e na progressividade do sistema fiscal, estima a OCDE.





No relatório ‘Economic Survey: Portugal 2021’, a OCDE diz que há margem para subir impostos sobre a propriedade imóvel, as heranças e sobre a poluição.