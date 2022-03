Rústicos somam uma fatia de 0,5% da receita de IMI

Dos 19.764.293 imóveis registados no país, entre urbanos rústicos, os terrenos representam quase 60%, mas o seu valor patrimonial tributário (VPT) representa menos de 1% do VPT total. Não admira, por isso, que a receita de IMI dos prédios rústicos represente também uma parcela mínima de 0,5% da coleta do IMI em Portugal. Os números constam das estatísticas de IMI de 2020, as últimas divulgadas pelo Fisco.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...