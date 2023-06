Suíça aprova taxa mínima de IRC de 15%

as autoridades do país vão passar a impor, a partir de 2024, uma taxa global de 15%. Atualmente, os 26 cantões do país aplicam taxas individuais, a maioria delas abaixo dos 15%, sendo que a média nacional está nos 13.5%.

A taxa aplica-se aos grupos de empresas com um volume de negócios anual de, pelo menos, 750 milhões de euros.A Suíça contabiliza escritórios e sedes de cerca de 2.000 empresas estrangeiras, incluindo o Google, bem como 200 multinacionais suíças, como a Nestlé. Embora a alteração legilstaiva os afete, os grandes grupos empresariais saudaram o maior grau de certeza que o novo imposto traria, mesmo que a Suíça perdesse parte do seu peso histórico relativo à cobrança de impostos baixos.Além da subida do IRC, os suíços aprovaram também este domingo uma nova lei que estabelece a neutralidade carbónica no país até 2050.Notícia atualizada às 16:45 com os resultados do referendo