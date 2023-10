Alargamento do IRS Jovem abrange quem já beneficia

As novas regras do IRS Jovem, que aumentam os descontos e os aplicam a mais rendimentos, serão também estendidas a quem já beneficia do regime, por serem mais favoráveis.

Alargamento do IRS Jovem abrange quem já beneficia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Alargamento do IRS Jovem abrange quem já beneficia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar