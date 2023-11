Custo com trabalho doméstico vai dar desconto no IRS

As famílias que tenham encargos com trabalhadores do serviço doméstico passam a poder deduzir 5% do valor à coleta do IRS, até um máximo de 150 euros por ano. A medida resulta de uma proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado. O partido quer também aumentar a dedução das rendas de estudantes deslocados.



Partidos tinham até esta terça-feira à noite para entregar no Parlamento as suas propostas de alteração ao Orçamento do próximo ano.







Os "encargos com retribuição por prestação de trabalho doméstico" vão passar a ser dedutíveis à coleta de IRS, tal como são as despesas gerais familiares ou os gastos com saúde ou educação. Neste caso, o limite serão 5% do total anual de gastos, com um máximo de 150 euros.



