Erro do Fisco obriga a devolução de reembolsos do IRS

Um erro de leitura do sistema informático do Fisco fez com que os valores declarados por contribuintes da categoria B com contabilidade organizada não fossem tidos em conta. O resultado foi que as liquidações saíram erradas e foram feitos reembolsos que agora terão de ser devolvidos pelos contribuintes.

