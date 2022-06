Mais de metade das declarações de IRS liquidadas deram direito a reembolso

Leia Também Reembolsos do IRS totalizam 1.853 milhões de euros até hoje

O Fisco já reembolsou mais de 2,4 mil milhões de euros referentes ao IRS de 2021, tendo recebido até esta quarta-feira, 22 de junho, cerca de 5,1 milhões de declarações."No âmbito da campanha de IRS de 2022 relativa aos rendimentos auferidos em 2021, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) reembolsou cerca de 2.420 milhões de euros", refere uma nota do Ministério das Finanças, acrescentando que "até agora, foram entregues cerca de 5,1 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes".Através do IRS automático foram submetidas 34% das declarações, ou seja, os contribuintes optaram por manter os dados pré-preenchidos da AT. Por outro lado, 66% das declarações foram submetidas de forma manual.O Ministério das Finanças indica que das 5,1 milhões de declarações entregues foram já liquidadas cerca de 4,5 milhões. Destas, quase 2,4 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes.Mas também houve contribuintes que tiveram de pagar no acerto de contas. "Foram emitidas cerca de 802 mil notas de cobrança, num total de 1.162 milhões de euros". Para as restantes declarações não houve lugar a reembolso ou nota de cobrança.Os contribuintes podem entregar a declaração de rendimentos referente a 2021 até ao dia 30 de junho.