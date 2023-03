IVA a 6% na reabilitação vai ter crivo mais apertado

De acordo com a proposta do Governo, só as reabilitações de edifícios em áreas de reabilitação urbana passam a ter direito a IVA à taxa reduzida. Além disso, o Fisco ganha margem de manobra numa área que já é de litigância, dizem os especialistas.

IVA a 6% na reabilitação vai ter crivo mais apertado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: IVA a 6% na reabilitação vai ter crivo mais apertado O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar