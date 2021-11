Atual bastonário da Ordem dos Notários foi reeleito

O atual bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Silva, foi reeleito para um segundo mandato (2021/2025) à frente da instituição.A Ordem dos Notários explica em comunicado que houve uma participação na ordem dos 80% nas eleições, e que a lista liderada pelo notário da Maia obteve 79% dos votos regulares.Foram ainda eleitos Francisca Castro, como vice-presidente da direção, Constança Oliveira, tesoureira, Dora Carmo e Cristina Moura Ramos, vogais, e Francisca Sá Carneiro, Ricardo Correia e Patrick Santos, respetivamente para primeiro, segundo e terceiro suplentes da lista para a direção.Ainda segundo a Ordem dos Notários, a lista para o Conselho Supervisor, liderada por Aida Sousa, foi eleita com 82% dos votos regulares e a lista para o Conselho Fiscalizador, liderada por Ana Raquel Simões, recebeu 80% dos votos regulares.Em paralelo à eleição para os órgãos nacionais, os notários escolheram a composição das direções das duas delegações regionais.À frente da Delegação Regional do Norte fica a lista encabeçada por Cláudia Barbas e a Delegação Regional do Centro, Sul e Regiões Autónomas será presidida por Susana Lopes Teixeira.O bastonário agora eleito anunciou que a curto prazo pretende defender a atribuição de novas competências aos notários, nomeadamente, para o divórcio por mútuo consentimento sem filhos menores, casamento, apostila digital e certificado sucessório.Jorge Silva propõem-se ainda a contribuir para o combate à corrupção através da defesa de uma aplicação rigorosa da lei de branqueamento de capitais por todas as entidades obrigadas, a disponibilizar o novo arquivo nacional de escrituras em formato digital, no primeiro trimestre de 2022, e a reativar, no segundo semestre de 2022, o Centro de Arbitragem e Mediação da Ordem dos Notários com uma nova plataforma digital para tramitação online dos processos.A Ordem dos Notários é a entidade representativa dos notários portugueses, foi criada em março de 2006 e tem atualmente 507 associados que são responsáveis por 438 Cartórios Notariais instalados em Portugal e que atendem mais de um milhão de cidadãos por ano.GC // JNMLusa/Fim