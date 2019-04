Casa de luxo de Duarte Lima vendida em leilão por mais de dois milhões

A luxuosa casa de Duarte Lima, que estava a ser leiloada no processo de insolvência pessoal do ex-deputado do PSD, foi arrematada por mais de dois milhões de euros.

No âmbito do processo de insolvência pessoal de Duarte Lima, terminou esta terça-feira, 3 de abril, pelas 15 horas, o leilão eletrónico da casa de luxo do ex-deputado do PSD.

Colocada no site da leiloeira Onefix com um valor-base de 1,96 milhões de euros, acabou arrematada por 2,035 milhões de euros, após um despique final, iniciado às 14:59, quando surgiu uma licitação cinco mil euros acima dos dois milhões de euros oferecidos uma hora antes.

De acordo com as regras do leilão, o fim da sessão só se verificaria após a ausência de licitações nos dois últimos minutos anteriores ou depois da hora-limite. Neste caso, ocorreram ainda seis lances entre as 14:59 e as 15h02 minutos, tendo a oferta final ficado 75 mil euros acima do valor-base.





O apartamento de 501 metros quadrados, situado no 11.º andar de um edifício da Avenida Visconde de Valmor, número 1, em Lisboa, resulta da junção de um T6, com 274 metros quadrados, e um T4 com 227 metros quadrados, dispondo ainda de dois lugares de garagem fechados.