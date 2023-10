Caso EDP em risco. Supremo anula apreensão de emails a António Mexia e Manso Neto

stá relacionado com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) e no qual os antigos gestores António Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual, segundo o Ministério Público (MP), terão corrompido Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

Isto porque as mensagens entre António Mexia e Manso Neto, antigos administradores da EDP, são uma das principais provas. O problema? Foram apreendidas pelo MP e não por um juiz de instrução, pelo que, sem elas, o processo poderá ficar em causa.