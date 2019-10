Caso extraconjugal motivou fraude do Credit Suisse em Moçambique

Um profissional que atuava na área de banca de investimento do Credit Suisse Group declarou a um tribunal federal em Nova Iorque que a sua decisão de aceitar milhões de dólares em subornos foi influenciada por um relacionamento extraconjugal com uma subordinada.

Andrew Pearse, de 49 anos, admitiu ter recebido pelo menos 45 milhões de dólares pela sua atuação na concessão de 2 mil milhões de dólares em empréstimos a empresas em Moçambique. Pearse é a primeira testemunha do governo americano no julgamento de Jean Boustani, profissional de vendas do Privinvest Group que é acusado de fraudar investidores nos EUA.