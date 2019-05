Chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil alvo de buscas em megaoperação da PJ

Uma megaoperação de combate à fraude na obtenção de subsídios está em marcha esta quinta-feira pela Polícia Judiciária, na sequência de uma outra operação que aconteceu em 2017 . Adelino Mendes, chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil foi alvo de buscas. Segundo o Correio da Manhã , já foram realizadas 20 buscas de Norte a Sul do País, com vários arguidos constituídos. O principal arguido é um dos empresários de Leiria que mais recebeu subsídios comunitários.Segundo a Lusa, no âmbito das suspeitas de fraude na obtenção de subsídios, fraude fiscal e branqueamento de capitais foram já constituídos pelo menos 15 arguidos.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que a operação é da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC). Em causa estão suspeitas de fraude na obtenção de subsídios comunitários, fraude fiscal, fraude e branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

Na operação estão envolvidos cerca de 100 operacionais, entre os quais elementos da UNCC, da PJ do Porto, Faro e Lisboa e ainda três magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e dois funcionários da Autoridade Tributária.