A Ordem dos Economistas vai a votos no dia 3 de dezembro para eleger o bastonário para os próximos quatro anos. Pedro Reis e António Mendonça, os dois candidatos, têm em comum o projeto de dar mais visibilidade à Ordem e atrair novos membros, sobretudo jovens. Querem, também, que a Ordem possa ter uma palavra a dizer na recuperação da economia e ter uma postura ativa, ajudando a encontrar soluções para o país. Como? Aí divergem em muitas coisas. Pedro Reis, antigo presidente da AICEP e atual diretor de Banca Institucional do Millennium BCP, é membro recente da Ordem. António Mendonça foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações é professor catedrático do ISEG e membro fundador da Ordem, onde sempre foi muito ativo. O escolhido substituirá Rui Leão Martinho, que não se recandidata.

Eleição para bastonário: Candidatos querem dar mais visibilidade à Ordem dos Economistas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Eleição para bastonário: Candidatos querem dar mais visibilidade à Ordem dos Economistas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar