De acordo com a Lusa, a investigação executada pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ visa desmantelar um grupo criminoso de auxílio à imigração ilegal que atua com a conivência de funcionários de diversas entidades do Estado, incluindo a Segurança Social e a Autoridade Tributária (AT).



De acordo com a TVI, foram detidos dois funcionários da Autoridade Tributária, dois funcionários da Segurança Social, uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e três advogados - todos residentes em Lisboa.



A estação televisiva avança que os funcionários detidos são suspeitos de se deixarem corromper por redes mafiosas, através da exploração e tráfico de imigrantes para fins de escravatura laboral ou sexual.



A operação desta terça-feira resulta de uma investigação com mais de três anos da Unidade Nacional de Contra-terrorismo da PJ, presidida por juízes e magistrados do Ministério Público e com 240 inspetores da Judiciária no terreno.

A diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi detida durante a manhã desta terça-feira no seguimento de uma megaoperação da PJ no âmbito de um esquema de corrupção que envolve documentos falsos de legalização de imigrantes. Segundo o Correio da Manhã , a documentação falsa corresponde essencialmente à legalização de cidadãos nepaleses e indianos. Para além da diretora do SEF, houve mais 20 mandados de detenção. Houve vários funcionários públicos detidos, entre elementos do SEF, Finanças e Segurança Social. No local estão 240 inspetores.