Operação Marquês: Ricardo Salgado interrogado a 8 de julho

Ricardo Salgado vai ser ouvido a 8 de julho pelo juiz Ivo Rosa no âmbito da Operação Marquês. A notícia foi avançada pelo CMTV. A audiência faz parte da fase de instução do processo que tem o antigo primeiro-ministro José Sócrates como principal suspeito.

O antigo governante está acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.





Entre outras imputações, o Ministério Público acredita que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos e na PT, bem como para garantir a concessão de financiamento da CGD ao empreendimento de luxo Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.