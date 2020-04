Participações sobre corrupção subiram quase 32% em 2019

O Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC) recebeu mais 31,7% de participações em 2019, em comparação com o ano anterior. Estas cresceram de 604 para 796, de acordo com o último relatório de atividades desta entidade, consultado pelo Público.





Entre as instituições denunciadas estão algumas do setor público, como é o caso da Autoridade Tributária, do Infarmed, da Junta de Freguesia de Alvalade, do Ministério da Defesa ou das autarquias de Faro, Mira, Batalha, Vila Real de Santo António e Lisboa.