Pedido de extradição de João Rendeiro já chegou às autoridades da África do Sul

O pedido formal de extradição de João Rendeiro, detido preventivamente na África do Sul, já foi enviado para aquele país. Através de comunicado, a Procuradoria-Geral da República indica que este pedido, "transmitido por via diplomática, foi hoje recebido pelas autoridades sul-africanas".

"O referido pedido, formulado no prazo de 40 dias previsto no artigo 16º. da Convenção Europeia de Extradição, foi instruído em português com toda a documentação relevante e legalmente exigida e acompanhado de tradução", é detalhado.

Este comunicado indica que estão "abrangidas no pedido de extradição as três decisões condenatórias de que João Rendeiro foi alvo (uma transitada em julgado e duas ainda não transitadas) e, bem assim, factos relativos a inquérito instaurado em 2021 que tem como objeto crimes de branqueamento, descaminho, desobediência e falsificação de documento autêntico".

A audiência sobre o pedido de extradição de João Rendeiro foi adiada esta segunda-feira, devido à falta de documentação. A audiência durou cerca de 10 minutos e o juiz do tribunal de Verulam, em Durban, decidiu adiar a sessão para 21 de janeiro. O ex-banqueiro continuará, assim, detido preventivamente até essa data.