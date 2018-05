PJ suspeita de corrupção nas obras da Parque Escolar

Os inspectores da Unidade de Combate à Corrupção da PJ têm, nos últimos meses, visitado as escolas mais emblemáticas do Parque Escolar para analisar ao pormenor as obras realizadas ao abrigo do programa especial de modernização de secundárias que foi lançado em 2007 no Governo de José Sócrates, avança este sábado o Expresso.







Em causa estarão as obras em cerca de 15 escolas. Estas estarão a ser passadas a pente fino para perceber se todo o dinheiro orçamentado foi aplicado ou se, pelo contrário, foi desviado para corromper alguém.



De acordo com o semanário, os investigadores da Polícia Judiciária (PJ) terão estado na escola secundária Passos Manuel, em Lisboa, um dos projectos mais emblemáticos da Parque Escolar, cuja requalificação foi distinguida em 2013 pela União Europeia ma categoria de conservação do património.