Polícia Judiciária suspeita de obras de arte falsas na coleção de João Rendeiro

A Polícia Judiciária desconfia que algumas das obras de arte que foram passadas a pente fino na passada segunda-feira na mansão de João Rendeiro possam ser falsas.



As autoridades vão efetuar perícias, com a ajuda de especialistas em arte, para verificar a veracidade dos quadros na coleção de Rendeiro.

Recorde-se que o ex-banqueiro possui 124 as obras de arte na mansão que se localiza no condomínio de luxo da Quinta Patiño, em Cascais.



As obras, que foram apreendidas há dez anos mas continuaram na residência de Rendeiro, foram passadas a pente fino durante todo o dia de segunda-feira pela Polícia Judiciária.