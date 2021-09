Portugal tem 850 câmaras de videovigilância autorizadas em 14 cidades

Amadora e Lisboa são as cidades portuguesas com mais sistemas de videovigilância. No total, são 850 câmaras de segurança autorizadas e instaladas em 14 cidades, indica a manchete desta manhã do jornal Público Em cinco anos, a videovigilância aumentou exponencialmente. Em 2013, quando a lei foi aprovada, havia 38 câmaras nas ruas. Das 850, há cerca de 200 em pleno funcionamento. De fora da contagem, ficam as milhares de câmaras em escolas, prisões ou estações de comboio.A maioria dos sistemas de segurança foi aprovada por governos PS.