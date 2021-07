Proença de Carvalho estará a ser investigado por suspeitas de fraude

Leia Também Proença de Carvalho sai da presidência da Global Media e José Pedro Soeiro assume cargo

O advogado Daniel Proença de Carvalho estará a ser investigado por fraude fiscal e branqueamento de capitais, avança o Correio da Manhã , na edição desta quinta-feira. Em causa está um valor suspeito de 11,3 milhões de euros que, segundo o matutino, terá estado na origem do alerta dado pelas autoridades do Luxemburgo.Em causa estará uma aplicação financeira, do tipo seguro de investimento, que terá sido feita no Luxemburgo e que terá envolvido a subscrição de um capital no montante de mais de 11 milhões de euros. O jornal avança que esse valor terá sido pago através de uma transferência de fundos com origem numa conta na Suíça, titulada por Daniel Proença de Carvalho.O CM indica que, ao que foi possível apurar, não terão sido declaradas ao Fisco em Portugal nos anos próximos da constituição daquela aplicação quantias compatíveis com os montantes aplicados na Suíça em 2016.Existirão ainda contradições entre o património revelado e aquele que é fiscalmente declarado por Proença de Carvalho. Há cerca de um ano, terá inclusive existido uma alteração dos beneficiários da referida aplicação, que passaram a ser os filhos do advogado português.O CM indica que já terá sido pedida a quebra do sigilo bancário e fiscal."Não tenho conhecimento de qualquer investigação nem fui constituído arguido e estou certo de que não cometi qualquer ilícito", indicou o advogado, em resposta ao CM.