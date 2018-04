Ricardo Salgado deverá ser arguido por suspeitas de pagamento de 500 mil euros a Manuel Pinho

Ricardo Salgado deverá ser constituído arguido num novo processo. Em causa estão suspeitas de transferência do ex-presidente do BES de 500 mil euros para o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, avança o Observador.

Ricardo Salgado deverá ser constituído arguido no caso EDP, no âmbito da investigação sobre alegados benefícios fiscais, no valor de 1,2 mil milhões de euros, concedidos à eléctrica por parte do Executivo. Na altura, Manuel Pinho era o ministro da Economia.

O Ministério Público suspeita que Ricardo Salgado tenha ordenado a transferência de 500 mil euros para uma offshore de Manuel Pinho no valor de 500 mil euros. Os procuradores alegam que tal montante terá servido como contrapartida para Pinho beneficiar o Grupo Espírito Santo, adianta a revista Sábado.



Salgado é já arguido em três outros casos: Monte Branco, Universo Espírito Santo e Operação Marquês.