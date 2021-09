Tribunal arresta ações e moradia de Luís Filipe Vieira

O banco liderado por António Ramalho pediu o arresto deste património depois de o ex-líder das águias ter divulgado que tinha um comprador para a aquisição desses títulos por 5,9 milhões de euros. Enquanto estiverem arrestadas, Vieira não pode vender as suas ações do Benfica.



Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, tem arrestadas as ações da Benfica SAD e a moradia da família, na margem sul do Tejo. O arresto destes bens foi determinado pelo Tribunal Cível de Lisboa, na semana passada, a pedido do Novo Banco, escreve o Correio da Manhã na edição desta quinta-feira, 30 de setembro.O banco liderado por António Ramalho pediu o arresto deste património depois de o ex-líder das águias ter divulgado que tinha um comprador para a aquisição desses títulos por 5,9 milhões de euros. Enquanto estiverem arrestadas, Vieira não pode vender as suas ações do Benfica.

O arresto das ações do Benfica e da moradia familiar de Vieira foi determinado pelo tribunal na sequência de uma providência cautelar interposta pelo Novo Banco contra o ex-presidente do Benfica. A providência cautelar deu entrada no Tribunal Cível de Lisboa dias depois de ser público que Vieira tencionava vender os títulos do Benfica.





O Novo Banco solicitou o arresto dos bens de Vieira no âmbito de créditos concedidos à Promovalor, empresa de Vieira, nos quais este e a mulher deram avais pessoais como garantia do pagamento desses créditos. As ações do Benfica e a casa da família, na margem sul do Tejo, são os únicos bens conhecidos que Vieira tem em seu nome.