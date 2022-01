Tribunal obriga empresa a pagar subsídios a trabalhador precário

A Justiça portuguesa reconheceu direitos laborais a um trabalhador do setor agrícola que não tinha contrato. Segundo a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias , o Tribunal da Relação de Évora condenou uma empresa de trabalho temporário a pagar cerca de 16 mil euros, relativos a subsídios de Natal e de férias, a um trabalhador que esteve oito anos ao serviço da mesma empresa.O Tribunal considera que "apesar de não ter contrato de trabalho escrito, prestava a sua atividade de forma subordinada aos réus", e que, por isso, tem direito aos créditos reclamados.Segundo o mesmo diário, a sentença confirma uma decisão do Juízo do Trabalho de Beja, e poderá ter impacto noutros casos que ainda correm na Justiça, que opõem seis trabalhadores à mesma empresa.