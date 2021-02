“Contexto é favorável para um crescimento expressivo de M&A”

As grandes transações não pararam mesmo em ano de pandemia. Diogo Perestrelo, sócio e cocoordenador da área de fusões e aquisições da PLMJ, e André Figueiredo, especialista em bancário e financeiro e também sócio da mesma firma, explicam ao Negócios qual foi o comportamento do mercado em 2020 e asseguram que as operações de maior fôlego estão de volta. "O

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...