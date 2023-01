Renováveis: guerra e metas ambientais aceleram investimento

É esperado um crescimento da atividade na área das renováveis no segmento do solar fotovoltaico.









Para os advogados da área da energia, o setor das renováveis tem sido um dos mais dinâmicos da economia, mas também uma importante fonte de trabalho nos últimos anos no mercado da assessoria jurídica. O contexto internacional, as metas europeias para a descarbonização, a evolução das tecnologias ou as condições naturais únicas do país são fatores que levam os especialistas contactados pelo Negó...