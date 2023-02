Grandes processos parados nos TAF atingem 11 mil milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os processos pendentes nos tribunais administrativos e fiscais (TAF) com valor superior a um milhões de euros totalizavam, em 2021, os 11 mil milhões de euros. A informação foi avançada ao Negócios por Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal (BRP), e consta de um estudo levado a cabo por esta entidade. O trabalho defende um maior envolvimento do Centro de Arbitragem Administrativa

...