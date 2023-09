António Payan Martins: “Banca não tem condições para financiar o volume de habitação necessário”

António Payan Martins, advogado, sócio da CMS e especialista em Direito Bancário, afasta “um aumento severo” no crédito malparado, mesmo com as taxas de juro em valores recorde.



Com as medidas que o Governo está a adotar para amortecer o pico das taxas de juros em 2024 e 2025, cuja subida é consequência da política monetária adotada pelo Banco Central Europeu, "um aumento severo do malparado" nos balanços das instituições financeiras é afastado por António Payan Martins, especialista em Direito Bancário. Num contexto em que o tema da habitação é alvo de amplo debate,

António Payan Martins: “Banca não tem condições para financiar o volume de habitação necessário”









