Assessoria jurídica: Bom desempenho da economia tem dedo das empresas

A economia portuguesa deverá crescer 2,7% este ano e 2,4% em 2024, de acordo com as mais recentes projeções do Banco de Portugal, que reviu em alta as suas anteriores estimativas, salientando o desempenho acima do esperado no primeiro trimestre deste ano. Parte importante destes bons resultados são fruto direto da atividade empresarial, afiançam os advogados contactados pelo Negócios e que centram a sua atividade no apoio jurídico às empresas....