Caderno de encargos dos assessores jurídicos: Pedem justiça rápida e menos burocracia para as empresas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Maior celeridade, tribunais descongestionados e menos burocracias a nível processual. Quando o que está em causa é elaborar um caderno de encargos para o futuro Governo, os advogados que lidam com as empresas é aqui que centram as suas reivindicações. Uma justiça económica célere, transparente e eficaz cria maior confiança e satisfação junto das empresas e cidadãos, defendem um assessor jurídico ouvido ...