Direito Europeu: Bazuca polaca é arma contra “atropelo” de Varsóvia a Tratado

O Tribunal Constitucional polaco declarou inconstitucionais várias disposições do Tratado da União Europeia, no que é considerado um atropelo sem precedentes às normas legais a que os Estados-membros estão sujeitos. Até que ponto poderá esta decisão conduzir a uma saída da Polónia ("Polexit") do espaço comunitário ou abrir precedentes para outros países? Para os especialistas em Direito Europeu ...