In-Lex 2023 retrata mercado da advocacia societária portuguesa

A 18ª edição do Anuário In-Lex, o diretório líder na pesquisa e divulgação do sector das Sociedades de Advogados em Portugal, foi publicado no dia 16 de março de 2023, com o Jornal de Negócios – distribuição gratuita a nível nacional.



Direcionado para o meio empresarial e académico, o In-Lex 2023, reúne a informação sobre 129 Sociedades de Advogados de 18 localidades do país, e está disponível em versão impressa e online.