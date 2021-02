Segredo é gostar “verdadeiramente de trabalhar juntos”

Tendo em conta o volume de emissões de obrigações no mercado de capitais português em 2020, a Vieira de Almeida e Associados voltou a ser distinguida pela Euronext Lisbon, à semelhança dos últimos 10 anos, como "Most Active Law Firm in Bonds". O sócio Pedro Cassiano Santos explica o que está em causa.

Segredo é gostar “verdadeiramente de trabalhar juntos”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.