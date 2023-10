Tiago Marreiros Moreira: “Há uma resistência crónica” do Fisco “em acolher a posição dos tribunais”

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) deu razão a um recurso da equipa de contencioso fiscal da sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA), no âmbito de um processo sobre tributação de rendimentos de capitais, no nosso país, a fundos de investimento estrangeiros, ao contrário do que sucede com os fundos portugueses. "A decisão tem sido reconhecida como um ponto de viragem que abre a porta a processos de recuperaçã...