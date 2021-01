Agente da secreta russa assassinado em Luanda

Leonid Sartov, um agente dos serviços secretos russos, foi encontrado morto no bairro do Alvalade, em Luanda, no dia 27 de dezembro, noticiou a Africa Intelligence, uma publicação de circulação restrita.





O assassinato do coronel das SRV (Serviços de Inteligência Externa) deteriorou ainda mais as relações entre Angola e a Rússia.





Sartov estava oficialmente colocado em Angola como segundo secretário da Embaixada da Rússia desde junho de 2020. Antes tinha exercido funções na Argélia. Segundo a Africa Intelligence, Moscovo já enviou para Luanda cinco funcionários para tratar do repatriamento do corpo de Sartov e prepara-se para aumentar a segurança da sua representação diplomática em Angola, colocando na embaixada elementos das Spetsnaz, forças especiais.





As relações entre Angola e a Rússia esfriaram desde a tomada de posse de João Lourenço como presidente de Angola. Lembre-se que em 1975, no pós-independência, quando o país estava em guerra civil, Moscovo foi fundamental para garantir a permanência do MPLA no poder.