Antigo chefe das secretas angolanas colocado em prisão domiciliária

O ex-chefe das secretas de Angola, general José Maria, foi colocado esta segunda-feira, 17 de junho, em prisão domiciliária, por decisão do Supremo Tribunal Militar, avança a agência noticiosa Angola, Angop.





A detenção do general José Maria, que liderou o Serviço de Inteligência e Segurança Militar (SISM) durante a presidência de José Eduardo dos Santos, resulta do facto do militar se ter recusado a entregar documentação sensível após a exoneração do cargo.