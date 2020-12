As makas de Angola resolvem-se no Dubai?

As makas (palavra que em kimbundu significa discórdia e história com fim instrutivo) de Angola ganharam mais substância com o envolvimento de Eduardo dos Santos em casos de corrupção. Do Dubai, onde agora está, podem chegar mudanças relevantes.

As makas de Angola resolvem-se no Dubai?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.