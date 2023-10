Avaliação de Angola é uma questão de perspetiva

Pode-se olhar para Angola como um oásis em África e um país cortejado pelos Estados Unidos, ou então detetar fissuras no interior do partido no poder, o MPLA, e mostrar espanto pelo que se passa na justiça. Tudo depende do ponto de vista.



João Lourenço lida com uma situação dúbia. É atacado internamente mas goza de credibilidade fora do país. Ampe Rogério/Lusa Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 10:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O escrutínio sobre a governação de Angola é exaustivo. E parte, como é natural dos próprios angolanos, mas também de Portugal, por força das ligações económicas, políticas e culturais que existem entre os dois países. Ao contrário do que sucede em outros PALOP (países africanos de língua oficial portuguesa), os angolanos, tal como os portugueses, pensam em português. Noutras latitudes, ... ... Saber mais Angola

Avaliação de Angola é uma questão de perspetiva









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Avaliação de Angola é uma questão de perspetiva O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar