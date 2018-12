Corrupção lesou Estado angolano em 2,3 mil milhões de euros

O ministro da Comunicação Social de Angola, João de Melo, classificou esta sexta-feira, 7 de Dezembro, a corrupção como um "cancro", apontando um prejuízo total para o Estado angolano de 2,3 mil milhões de euros entre 2016 e 2017.

Numa mensagem no Twitter, João de Melo considerou que "a corrupção é de facto um cancro" no país, comentando a apresentação, na quinta-feira, do Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção 2018-2022 da Procuradoria-Geral da República.