Eduardo dos Santos vai ficar um mês em Angola. Veja a chegada do ex-Presidente angolano

José Eduardo dos Santos chegou esta terça-feira a Luanda, tal como o Negócios avançou ontem em primeira mão. Segundo a agência estatal de informação angolana, Angop, o antigo chefe de Estado desembarcou esta terça-feira no aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, pelas 11h00.





Eduardo dos Santos estava ausente do país desde abril de 2019. Segundo informações recolhidas pelo Negócios está previsto que o ex-presidente da República permaneça em Angola um mês, ficando instalado na casa que possui no Bairro do Miramar.



José Eduardo dos Santos viajou diretamente de Barcelona para Luanda num Falcon 7X.





O seu sucessor e atual presidente encontra-se fora de Luanda. João Lourenço vai estar dois dias numa visita de trabalho à província do Kwanza Norte.





O regresso de José Eduardo dos Santos já foi comentado pelos partidos da oposição. "É uma vergonha nacional, termos alguém que serviu o partido durante muitos anos, estar no exílio no exterior", afirmou ao Novo Jornal o deputado da UNITA, Diamantino Mussokola.

O regresso de José Eduardo dos Santos marca o fim de um exílio autoimposto, uma condição extensiva a outros membros da família. Isabel dos Santos, que mantém uma disputa judicial com o governo angolano, está a residir no Dubai, enquanto Tchizé dos Santos tem passado o seu tempo dividida entre o Reino Unido e Portugal. Já o filho, José Filomeno dos Santos, antigo líder do Fundo Soberano, foi condenado em agosto de 2020 a cinco anos de prisão pelos crimes de burla e defraudação, peculato e tráfico de influências, tendo apresentado recurso da sentença.