Empresa angolana anuncia investimento de 100 ME para novo fornecedor de internet

O grupo angolano Galec Bussiness em parceria com a multinacional holandesa Sun Evo Holding B.V vai lançar em Angola um novo fornecedor de internet, denominado NET G, um investimento de mais de 100 milhões de euros.A empresa, em comunicado enviado hoje à Lusa, refere que o investimento global de 111 milhões de euros em tecnologias de última geração, deve gerar, numa primeira fase, 4.100 postos de trabalho, 1.930 dos quais diretos e o restante indiretos.Segundo a empresa, a NET G, que será lançada na quinta-feira, em Luanda, "oferece soluções diferenciadas e inovadoras no segmento do serviço de internet", um serviço que será direcionado a vários públicos para a "dinamização da economia e qualificação da ciência e ensino".Os serviços do novo provedor de internet em Angola estarão disponíveis, nesta primeira fase, em 50% da área urbana de Luanda e a curtíssimo prazo cobrir toda a extensão da capital angolana e a médio prazo deverá abranger as províncias de Cabinda, Benguela, Huambo, Huíla, Malanje, Cuanza Sul, Uíje, Namibe, Lunda Norte e Bengo.